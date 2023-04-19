وزير التعليم يوجه بالانتهاء من تطوير مناهج سادسة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج.





وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا استمرار الوزارة فى تطوير المناهج التعليمية بناء على ما تم خلال السنوات السابقة، وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، باستكمال تطوير المناهج والانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى مبكرا، مع ضرورة التركيز على المفاهيم الكبرى فى الكتب الدراسية بما لا يخل بنواتج التعلم وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، فضلا عن أهمية إتاحة الروابط الالكترونية بالمناهج من الصف الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادى بداية من العام المقبل لتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب.

كما شدد على أهمية وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية بناء على ما تم من تطوير فى المرحلة الابتدائية مع مراعاة المعايير العالمية فى تصميم المناهج.

وأشار حجازى إلى أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى فى المنظومة التعليمية فى ضوء التحول الرقمى، وذلك من خلال إتاحة التدريب والمواد التعليمية الرقمية على موقع الوزارة، والاستفادة من مخزون الوزارة الرقمى لتنمية مهارات البحث العلمى لدى الطلاب، فضلا عن أهمية المنصات التعليمية، وتعزيز تفعيل فترات المشاهدة التعليمية فى المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بإضافة بعض الأنشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

كما أكد على ضرورة توفير الأنشطة التى تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملى لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أکرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخبراء المناهج: الدكتور جبريل أنور، الدكتور إسماعيل عبد العاطى، الدكتورة حنان أبو العباس، الدكتور محمد محيى، الدكتورة أميرة فوزى، دعاء على، الدكتور كامل الشناوى، الدكتور وليد طاهر، الدكتور طاهر عبد الحميد، الدكتورة عزة ممدوح والدكتورة ثناء جمعة.