الجمعة أول ايام عيد الفطر المبارك.. والصلاة في القاهرة الساعة 5:47

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:27 مساءً - كشف الدكتور محمد صميدة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن معهد الفلك يستعد حاليا لاستطلاع هلال شوال لعام 1444 هجريا وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات خاصة أنه استعدادا لاستطلاع هلال شوال تم تحديد 7 لجان سيتم ارسالهم للمحافظات، حيث يتم توزيع لجان مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم إرسال اللجان يوم الخميس وهو يوم الرؤية إلى أسوان وسوهاج وقنا ومطروح والفيوم والخارجة وحلوان.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس، إلى أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية بشأن موعد بداية شهر شوال.



مواعيد صلاة عيد الفطر:



القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37