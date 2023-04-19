البايرن ضم مان سيتي.. هالاند يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 37 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:27 مساءً - أهدر إيرلينج هالاند ركلة جزاء لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني في الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 في مواجهة ثأرية بقمة نارية من ليالي "تشامبيونزليج".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي مانشستر سيتي إلا أن النجم النرويجي أهدرها وسط حسرة من لاعبي السيتي.

وانتهت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة في واحدة من مفاجآت بيب جوارديولا لجماهيره حول أنحاء العالم.

يدخل بايرن ميونخ المباراة بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل الثأر من هزيمة منافسه الإنجليزي في مباراة اليوم بحثاً عن الفوز بأكثر من 3 أهداف لضمان التأهل الى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.البايرن ضد مان سيتي

بينما يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثاً عن تأمين الفوز العريض على حساب بايرن ميونخ وعدم تلقي أهداف في اللقاء لحسم النتيجة لصالحه ومن ثم بلوغ دور نصف النهائي من البطولة.

وتاريخيا التقى فريقا بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في 7 مباريات قبل مواجهات اليوم استطاع السيتزنز الفوز في 4 مباريات مقابل 3 للفريق البافاري.

وسجل نادي بايرن ميونخ 10 أهداف في مرمى مانشستر سيتي الذي أحرزه بدوره هو الآخر 12 هدفاً، فيما يتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف بفارق هدف عن الثلاثي ماريو جوميز، وتوماس مولر، وديفيد سيلفا.البايرن ضد مان سيتي

ويتفوق نادي مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونخ في القيمة التسويقية بفارق ضئيل حيث تتوقف القيمة للسيتزنز بواقع 1.05 مليار يورو، مقابل 979.7 مليون لصالح النادي البافاري.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند صدارة أغلى اللاعبين في مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بواقع 170 مليون يورو، بينما يتواجد النجم الشاب جمال موسيلا أغلى لاعبي بايرن ميونخ بواقع 110 مليون يورو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: يان سومر.

خط الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد وكانسيلو.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا وكومان.

خط الهجوم: ساني، موسيالا وموتينج.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز وآكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين وجوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جريليش وهالاند.