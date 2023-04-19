القاهرة الإخبارية: السيسى يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان.



جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب تطورات نقل القوات المصرية من السودان. وذلك بحسب ما أفادت فى نبأ عاجل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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