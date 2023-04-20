الأرصاد تعلن كل تفاصيل الطقس خلال أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع نشاط لـ رياح شمالية غربية تهب علي شمال البلاد تعمل علي تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، كما تنخفض درجة الحرارة الصغري لتصل إلي 15 درجة علي القاهرة.
وأضافت: "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلي 27 درجة، ويستمر الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الخميس حتي أيام عيد الفطر المبارك 2023".
وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة، اليوم الخميس، لسقوط الأمطار علي جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.
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