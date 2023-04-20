طقس الخميس.. اعرف أهم التفاصيل والظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنها 26 15

دمنهور 28 15

وادى النطرون 29 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 14

دمياط 22 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 16

العريش 22 14

رفح 21 15

رأس سدر 26 19

نخل 25 14

كاترين 22 09

الطور 29 21

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 15

السلوم 21 13

سيوة 26 13

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 22

سفاجا 33 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 35 20

حلايب 32 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 19

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 14

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 30 17

قنا 38 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 37 20