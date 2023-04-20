الصحف تبرز توجيهات السيسى لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على المواطنين.. الرئيس: تحسين بيئة الاستثمار.. وتشجيع القطاع الخاص.. والالتزام بمبدأ الحياد التنافسى" أن الرئيس السيسى، اجتمع أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمد أمين، مستشار الرئيس للشئون المالية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس، وجه خلال الاجتماع، بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسى الذى تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى القطاعات المختلفة.

ونقلت (الأهرام) عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، القول إن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالى للاقتصاد العالمى فى ضوء التحديات غير المسبوقة التى تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت فى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولى؛ مما فرض ضغوطا استثنائية على معظم دول العالم".

وأضافت أن الاجتماع شهد عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصرى، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2022/2023، وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالى الجارى يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وزيادة معدلات التشغيل.. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.

وفى شأن رئاسى ثان، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسى، تلقى اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصرى والعمانى الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

ونشرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "سفير إيطاليا خلال لقاء مدبولى: خطة للاستثمار بالقطاع الزراعى فى مصر" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد -خلال لقائه السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، أمس الأول، وحضر المقابلة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية - حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين فى الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية، لا سيّما فى ضوء الزيارة التى قام بها أنطونيو تايانى، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى إلى مصر فى مارس الماضى، على رأس وفد ضم مسؤولين حكوميين ونحو 30 من ممثلى شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية.

ونقلت عن سفير إيطاليا قوله: "إن زيارة وفد الشركات الإيطالية إلى مصر فى مارس الماضى أسهمت فى تعريف الشركات الإيطالية بالفرص الاستثمارية المتنوعة التى تمتلكها مصر.

أمنيا.. وتحت عنوان "رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد.. الداخلية: مواجهة كل ما يخل بالأمن العام.. انتشار أمنى مكثف بالمتنزهات والحدائق ونهر النيل" أن وزارة الداخلية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك حيث أكدت أن كافة القطاعات على مستوى الجمهورية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين الاحتفالات.

وفى الشأن الاقتصادى.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "معلومات الوزراء يستعرض تقرير وكالة «فيتش»" أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قام باستعراض التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» الأمريكية بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى مصر، والذى أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن الوكالة أرجعت ذلك إلى عدة عوامل، منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحت عنوان "الأوقاف: صلاة العيد فى جميع المساجد والساحات" نشرت (الجمهورية) أن مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة فى استعداداتها لإقامة صلاة العيد بالساحات ومراكز الشباب والمدارس والمساجد المقرر إقامة صلاة العيد بها.

وتحت عنوان "الإفراج عن 256 ألف طن أعلاف بـ105 ملايين دولار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الزراعة السيد القصير أعلن أنه تم الأسبوع الماضى الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 105 ملايين دولار بزيادة 47 ألف طن من الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بحوالى 82 مليون دولار وحوالى 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة 21 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالى 2 مليون دولار ليكون إجمالى من تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى حتى 13 أبريل الجارى 4 ملايين طن منها 3 ملايين طن ذرة ومليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مليار و953 دولار.

وتحت عنوان "شكرى يبحث الأزمة السودانية مع نظرائه البريطانى والعمانى والتشادى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن سامح شكرى وزير الخارجية بحث مع نظرائه فى المملكة المتحدة وسلطنة عمان وتشاد تطورات الأزمة فى السودان.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى اتصالات تليفونية تلقاها من نظيره البريطانى جيمس كليفرلى ونظيره العمانى بدر بن حمد بن حمود كما أجرى اتصالا مع نظيره التشادى محمد صالح النضيف.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قوله إن "الوزير البريطانى أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث فى ظل ما تشير إليه كافة المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالباً التعرف على تقييم الوزير سامح شكرى لمجريات الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى قام باستعراض محصلة الاتصالات والتقييم المصرى للوضع الراهن فى السودان بشكل مفصل.

وأشار إلى أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت، كما شدد الوزير شكرى على ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق.

واتفق شكرى ونظيره العمانى على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى السودان لما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السودانى الشقيق.

وتبادل شكرى مع نظيره التشادى وجهات النظر حول تطورات الأزمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة.