وزارة الموارد المائية والرى ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة ”عيد الفطر المبارك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 11:23 صباحاً - - الدكتور سويلم يوجه بتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات

- المتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية

- متابعة جاهزية محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى

- استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وإزالتها فى مهدها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد المهندس/ محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، للإطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء إجازة "عيد الفطر المبارك" .

وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام العيد ، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

كما وجه سيادته بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد ، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى .

كما أكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .