تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وصول جنودنا من السودان

جدة - نرمين السيد - مع بدء الاشتباكات بين الجيش السودانى ومليشيات الدعم السريع، تحركت الدولة المصرية بهدوء وسرية تامة لإجلاء جنودنا، الذين كانوا فى مهمة تدريبية عادية مع الجيش السودانى، بموجب بروتوكول للتدريب نُفذ منه بالفعل عدد من التدريبات السابقة.





"رجعوا جنودنا بالسلامة لكن لازم نعرف إيه حقيقة اللى حصل؟"

الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب عودتهم فى أسرع وقت، خاصة بعد ظهور فيديوهات لهم، وتحركت الدولة المصرية بكل أدواتها من أجل العودة بالسلامة وإنهاء الموقف.

خطورة الوضع فى السودان جعل عملية الإجلاء معقدة جدا؛ وحرصا على سلامة جنودنا الأبطال وبتنسيق متكامل رفيع المستوى بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، جرى وضع خطة دقيقة للغاية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كل تفاصيلها وكان الهدف إجلاء كل الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعا إلى أرض الوطن فى أسرع وقت ممكن.

التحركات المصرية بدأت باتصالات مكثفة بكل الأطراف داخل السودان الشقيق وتنسيق مميز بين مصر والأشقاء فى الإمارات لإنجاح جهود الوساطة مع ميليشيا الدعم السريع.

نجحت الجهود المبذولة فى السماح بنقل الجنود المصريين المحتجزين فى مطار مروى على دفعتين إلى الخرطوم وانتهت قبل ساعات بوصول الدفعة الثانية من جنودنا للملحقية العسكرية بالخرطوم.

الموضوع زاد تعقيدًا، باكتشاف القيادة المصرية أن العدد الأكبر من جنودنا وبشجاعة كبيرة استطاعوا التعامل مع الموقف وفلتوا من الاحتجاز، لكن كان هناك مجموعة أخرى جرى احتجازها، وكان التواصل معهم ضرورة والاتفاق على نقطة يتم إجلاؤهم منها.

وعلى مدار الـ24 ساعة كانت مؤسسات الدولة المصرية تتابع موقف الجنود، والقوات المسلحة والمخابرات العامة يحاولون الوصول لأفضل سيناريو يضمن سلامتهم وإجلائهم فى أسرع وقت قبل تدهور الوضع أكثر فى السودان.

وبعد جهد شاق ومعقد واتصالات مكثفة وصلت الطائرة المصرية إلى قاعدة دنقلة السودانية وتم إجلاء الجنود المصريين ليقضوا العيد مع أسرهم.

طبعا هذه ليست كل تفاصيل العملية، وهناك بالتأكيد تفاصيل أخرى فى الكواليس لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه.

شكرا لكل من ساهم فى فرحة المصريين بعودة أبطال القوات المسلحة قبل عيد الفطر المبارك.