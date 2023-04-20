وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 12:29 مساءً - قدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير التعليم ، في تهنئته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة والمعلمين، أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، ودوام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.