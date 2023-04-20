الرعاية الصحية: نمضى قدما لرفع كفاءة وجودة أداء الخدمات بتوظيف التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، المهندس محمد عبدالرحمن، المدير الإقليمى لشركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، لبحث سبل تعزيز التعاون، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

وفى بداية اللقاء، ثمَّن الدكتور أحمد السبكى، التعاون المستمر والمُثمر لشركة مارسيس مع هيئة الرعاية الصحية، لتطوير وتحسين كفاءة أداء خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، باستخدام الروبوتات الذكية، وكذلك التأمين الطبى للأحداث والمؤتمرات الهامة، وعلى رأسها التأمين الطبى لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى COP27.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون مع شركة مارسيس لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى أتمتة العمليات الروبوتية والذكية لإدارة دورة الدواء "الإدخال والتوزيع" داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مما يضمن التوزيع الأمثل للأدوية، وتيسير حصول المرضى عليها، وفى ذات الوقت التخفيف من العبء التشغيلى للقوى البشرية بالصيدليات داخل الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية، وبخاصة صيدليات العيادات الخارجية، وتعظيم الاستفادة من دورهم يالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة نحو استخدام طرق جديدة لتحسين كفاءة وجودة أداء العمل، وأهمها الذكاء الاصطناعى والروبوتات الذكية، لتظل قادرة على المنافسة فى سوق الرعاية الصحية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ان تلك التقنيات تجعل أداء الخدمات بشكل أكثر كفاءة ودقة ومرونة، كما تساعد القوى البشرية على السرعة فى أداء المهام وتوفير الوقت للتركيز على مجالات خبرتهم والقيام بالأعمال الإبداعية وذات القيمة المضافة، إضافة إلى أنها تمكِّن من اتخاذ قرارات أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعى من خلال معلومات أكثر تحليلًا وعمقًا.

وتابع السبكى: أنه تساعد أتمتة العمليات المتعلقة بإدارة دورة الدواء "الإدخال والتوزيع" داخل المنشآت الصحية للهيئة على تنفيذ الأعمال بصورة أسرع، واختصار الخطوات، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعى، وتقليل الأخطاء البشرية أو الشائعة أو الهادر، لافتًا إلى أن أتمتة عمليات إدارة دورة الدواء تعزز من جودة أداء الخدمة ومفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية والابتكار والاستدامة ، ومشيرًا إلى أنها تعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتأمين منظومة الدواء بشكل متكامل داخل المنشآت الصحية التابعة لها.



وتابع: نمضى قُدمًا لإطلاق خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا واستكمال رقمنة الخدمات، وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعى، والذى يُمكِِّن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الإلكترونية والطب الإتصالى، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وريادتها عالميًا بالمجالات المتخصصة بالطب والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالرحمن، المدير الإقليمى لشركة مارسيس، عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة المصرية فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبمعايير عالمية، منوهًا إلى أهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة لدعم كافة القطاعات بشكل عام، والقطاع الطبى بشكل خاص، وإمكانية الروبوتات فى القيام بعدد كبير من الأنشطة بسرعة، وبكميات كبيرة، وبدون الموارد البشرية، وبدقة متناهية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، فى ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.