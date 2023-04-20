محافظ القاهرة يحذر من أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة على الفور.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 ، و114على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.
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