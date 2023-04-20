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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 01:26 مساءً - يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وبأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادته في مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها ، وأن يكلل جهوده الوطنية المخلصة بالنجاح في مجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء وكافة مسئولي وكبار رجال الدولة المصرية، ومجلس الهيئة الوطنية للإعلام داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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