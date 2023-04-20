الهند تتطلع للتنسيق مع مصر لتوفير الحماية لرعاياها فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاتصال شهد استعراض الجهود التى تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، موضحاً أن الوزير سامح شكرى شدد على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لهذا الهدف حفاظاً على أرواح وممتلكات الشعب السودانى الشقيق.

من جانبه، ثمن الوزير الهندى جهود الوساطة التى تضطلع بها مصر من أجل وقف إطلاق النار فى السودان، مشيراً إلى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السودانى والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، ومعرباً عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى توفير الحماية لرعايا الهند المتواجدين فى السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكرى.



هذا، وقد تم اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القادمة القادمة.