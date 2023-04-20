الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال زكى فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأصدق المشاعر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونصلى أن يعيده الله على بلادنا العزيزة وعلى جميع المصريين، بالخير والتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.