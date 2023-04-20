تزامنا مع ختام رمضان.. إجراء جراحة قلب مفتوح فى مستشفى الزقازيق العام

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحات القلب المفتوح، بمستشفى الزقازيق العام، عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة كانت تعانى ارتجاعا شديدا بالصمام الميترالى، وارتفاع فى ضغط الشريان الرئوى.





وتتلقى الحالة الآن، الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة، بعد أن نجح الأطباء فى إجراء جراحة قلب مفتوح لها، لتغيير الصمام بصمام قلب صناعى، وإصلاح عيب خلقى مركب بالقلب، يتمثل فى "ثقب بين الاذينين مع اختلاف جزئى فى مدخل الوريد الرئوى، وتضخم فى عضلة القلب، وارتفاع ضغط الشريان الرئوى"، أدى إلى تدهور فى وظائف القلب. جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتزامنا مع ختام شهر رمضان المبارك.

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