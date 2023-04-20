بعد الهند.. هولندا تطلب التنسيق مع مصر لتوفير الحماية لرعاياها فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الجهود التى تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السودانى من خلال تطبيق وقف فورى وسريع لإطلاق النار.

من جانبه، أعرب الوزير الهولندى عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار فى السودان، معربا عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك.

كما طلب الوزير الهولندى التنسيق مع مصر من أجل الإسهام فى توفير الحماية للرعايا الهولنديين المتواجدين فى السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكرى.



هذا، وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، ثمن وزير الخارجية الهندى فى اتصال مع "شكرى" جهود الوساطة التى تضطلع بها مصر من أجل وقف إطلاق النار فى السودان، مشيراً إلى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السودانى والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، ومعرباً عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى توفير الحماية لرعايا الهند المتواجدين فى السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكرى.