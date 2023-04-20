الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى يبحثان الأوضاع بالسودان ويتبادلان التهنئة بالعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 02:23 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن.

كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق، ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.