العاهل الأردني يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بعيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 02:24 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.