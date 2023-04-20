يوسف أيوب: مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة وجيدة مع كل الأشقاء السودانيين وهي الأكثر إدراكاً للأوضاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 03:30 مساءً - قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إنه منذ اللحظة الأولى لم يساور أي مصر الشك في أن الدولة المصرية ستتحرك لتأمين كل المصريين المتواجدين على الأراضى السودانية بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحرك كل أجهزة الدولة المهنية في هذا الشأن منذ اندلاع الشرارة الأولى من الصراع العسكرى السودانى، الذى نتمنى أن نصل لحل له في أقرب فرصة حتى يتجنب الأشقاء في السودان الاقتتال الداخلى .

وأضاف الكاتب الصحفى يوسف أيوب، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ اللحظة الأولى وكل المصريين كانوا مطمئنين بأن الدولة المصرية سوف تتحرك بكافة الاتجاهات والمسارات لتأمين الجنود المصريين في السودان التي كانت متواجدة بمهمة تدريب وفقا لبروتوكول تعاون بين مصر والسودان وكذلك المدنيين المصريين المتواجدين في السودان وأى مصري شاءت الظروف والأقدار أن يتواجد في الأراضى السودانية.

ولفت يوسف أيوب، إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة وجيدة مع كل الأشقاء السودانيين وأنها الأكثر إدراكا للأوضاع في السودان وتتعامل مع هذه التباينات وفقا لرؤية مصرية واضحة وتحتفظ بعلاقات قوية ولا تقف مع جانب ضد جانب أخر ومن ضمن المؤشرات ما حدث اليوم والدعم السريع توجه الشكر للدولة المصرية والجيش السودانى يتحدث عن علاقات جيدة مع الدولة المصرية .