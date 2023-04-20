مترو الأنفاق يستعد لاستقبال عيد الفطر بمد مواعيد رمضان

جدة - نرمين السيد - حيث أصدر المهندس على الفضالى العضو المنتدب التنفيذى لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد.

حيث قامت الشركة بإعداد جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك مع استمرارها حتى الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 ص، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:38 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 ص، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثانى بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1122 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى 612 رحلة.

بالإضافة إلى الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق،

حيث شملت الاستعدادات تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة وتقدم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثانى وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.