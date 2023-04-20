رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة عين شمس خلال عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية ووضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور فى حالة الطوارئ. وأكد على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.





‎جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة عين شمس هى أول المستشفيات الجامعية التى تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان آمان وسلامة المريض (Patient safety) - المستوى الأول للإعتماد NSR لمسشىفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجار استكمال مراحل الاعتماد، وأيضا اعتماد باقى مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية؛ كأول مركز فى الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية، كما حصلت معامل جامعة عين شمس بكل التخصصات على الاعتماد الدولى للمعامل الطبية (ISO 15189) من قبل المجلس الوطنى للاعتماد EGAC، وحصلت أيضا مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى على الاعتماد الدولى؛ لتصبح أول مقدم خدمة طب عن بعد غير أمريكية تنال الاعتماد الدولى. ‎كما أن مشتشفيات جامعة عين شمس أول مستشفى جامعى تسعى لميكنة المستشفيات Health Information Management System (HIMS) بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية؛ بهدف اعتماد المستشفيات تدريجيا على الأجهزة اللوحيه ( Tablet) والبرمجيات، من أجل توفير بيانات دقيقة وسريعة عن تاريخ المرضى، ونتائج التحاليل والجراحات، وكل ما يحتاجه الطبيب المعالج من معلومات لسهولة واستمرارية متابعة المرضى، وذلك عن طريق توفير بنية تكنولوجية للمستشفيات، ومركز معلومات، وربط قواعد البيانات، وخلق رقم موحد للمريض، وربطة بملف طبى متكامل للمريض بقسم الطوارئ، والعيادات، وبالقسم الداخلى، والخدمات الطبية، مثل الأشعة، والمعامل، وقد انتهت المستشفيات من تسجيل المرضى لكل من المعامل والأشعة وربطة بجميع الأقسام بالمستشفيات، وأيضا تشغيل الملف الطبى بمستشفى المسنين، ومستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، ومركز الأورام والسموم وجار التطبيق فى باقى المستشفيات.

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