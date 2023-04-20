الأرصاد: طقس ربيعى معتدل خلال فترات النهار أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد طقسا ربيعيا معتدلا أثناء ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة أثناء ساعات الليل، وبشكل عام يسود استقرارا فى الأحوال الجوية خلال فترات الإجازة وأيام عيد الفطر المبارك.





وقالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الخميس تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الذى شهدته البلاد خلال الأيام الماضية لتصل إلى 27 درجة خلال فترة النهار، فيما تصل إلى 15 درجة خلال ساعات الليل، وقد يتطلب الأمر ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما. وأوضحت أن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية وكذلك الأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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