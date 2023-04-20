الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وتوجه الرئيس السيسى إلى شقيقه العاهل الكويتى، بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. من جانبه، أعرب العاهل الكويتى، عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.

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