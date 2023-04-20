سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى للاتحاد الأفريقى حول الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، شارك اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى الخاص للاتحاد الأفريقى حول الوضع فى السودان.





وذلك بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولى دول جوار السودان وكينيا وجيبوتى والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والنرويج وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى والسكرتير التنفيذى لمنظمة الإيجاد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع هدف إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز التحرك الجماعى الهادف إلى وضع حد للنزاع العسكرى الجارى فى السودان، مُشيرًا إلى أن "شكرى" أكد فى كلمته على دعم التوصل لوقف لإطلاق النار، وحث الطرفين على عدم التصعيد، مُنوهًا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى عانى منها السودان بالفعل قبل اندلاع الصراع، والتى سيؤدى استمرار المواجهات العسكرية الراهنة والتدهور الناتج عنها للبنية التحتية إلى تفاقمها بشكل كبير.

وأضاف "أبوزيد"، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة إعطاء الأولوية حاليًا للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنعها من الانهيار، مُشددًا على عدم جواز التعامل مع المؤسسات الرسمية للدولة على قدم المساواة مع الكيانات غير التابعة للدولة، ومؤكدًا على استمرار جهود مصر الرامية لدعم عودة الاستقرار للسودان.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إلى أن الاجتماع شهد توافق المشاركين على أهمية العمل على التوصل لوقف إطلاق النار فى السودان، وبذل الأطراف الدولية كافة الجهود الممكنة والعمل الجماعى من أجل تلك الغاية، مع التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب المتواجدين فى السودان.

كما شدد المشاركون على أهمية العمل على فتح ممرات إنسانية للنازحين، والعودة الفورية للحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع.