وزير الخارجية يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 09:30 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية، شارك اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري الخاص للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان، وذلك بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي دول جوار السودان وكينيا وجيبوتي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والنرويج وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع هدف إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز التحرك الجماعي الهادف إلى وضع حد للنزاع العسكري الجاري في السودان، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد فى كلمته على دعم التوصل لوقف لإطلاق النار، وحث الطرفين على عدم التصعيد، منوهاً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاني منها السودان بالفعل قبل اندلاع الصراع، والتي سيؤدي استمرار المواجهات العسكرية الراهنة والتدهور الناتج عنها للبنية التحتية إلى تفاقمها بشكل كبير.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على ضرورة إعطاء الأولوية حالياً للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنعها من الانهيار، مشدداً على عدم جواز التعامل مع المؤسسات الرسمية للدولة على قدم المساواة مع الكيانات غير التابعة للدولة، ومؤكداً على استمرار جهود مصر الرامية لدعم عودة الاستقرار للسودان.

هذا، وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى أن الاجتماع شهد توافق المشاركين على أهمية العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في السودان، وبذل الأطراف الدولية كافة الجهود الممكنة والعمل الجماعي من أجل تلك الغاية، مع التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب المتواجدين في السودان. كما شدد المشاركون على أهمية العمل على فتح ممرات إنسانية للنازحين، والعودة الفورية للحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع.