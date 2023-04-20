رئيس الرعاية الصحية يتفقد استعدادات التأمين الصحى لاحتفالات عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك.





وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، ومجمع الإسماعيلية الطبى، والأقسام المختلفة بهما، ومنها، أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وذلك للاطمئنان على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد.

وراجع الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واطمئن على توافر المخزون الاستراتيجى لهم، كما راجع جداول التشغيل لتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة احتفالات العيد.

واطمأن السبكى، على الاستعدادات القصوى لغرف الأزمات والرصد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، وانعقادها على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، كما اطمئن على تفعيل نظام الإبلاغ الآلى بالمنشآت الصحية والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى مع أى أزمات أو أحداث طارئة، بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، على التحدث مع الأطقم الطبية، للوقوف على احتياجاتهم لأى دعم مركزى لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر على أعلى مستوى، مشيدًا بجودة استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، ومؤكدًا على دعم المنشآت الصحية بفرق الانتشار الطبى السريع، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية.

ورافق الدكتور أحمد السبكى، خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية، الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، والدكتور محمد سامى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.