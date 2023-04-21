البابا تواضروس يستقبل وفدًا سياحيا أوروبيًا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا أوروبيًّا من دول فرنسا وسويسرا وبلجيكا برئاسة البروفيسور كريستيان كانوييه والذين جاءوا إلى مصر لزيارة بعض الأماكن الأثرية القبطية.





رحب قداسة البابا بضيوفه وتعرف عليهم وعلى الأماكن التى زاروها ثم قدم لهم نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية، ولفت إلى العلاقة الطيبة التى تربط الكنيسة القبطية وكل مؤسسات الدولة، ومشيخة الأزهر، والكنائس الموجودة فى مصر وكذلك كافة كنائس العالم. وألقى كلمة جعل لها عنوان "G.P.S" وهى الأحرف الأولى للكلماتGOOD PRAYERS، SERVICE، ثم أجاب على أسئلتهم وأهداهم أيقونة العائلة المقدسة والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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