تجلب عليك الخير والسرور.. اعرف سنن يوم العيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يُستحب فى العيد؛ التكبير، ولبس أفضل الثياب قدر الاستطاعة، والخروج للصلاة فى الأماكن الكبرى قدر الاستطاعة، والذهاب من طريق والعودة من طريق آخر قدر الاستطاعة، وتبادل التهنئة"، وبالتأكيد إظهار الفرحة والسرور.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام شهر شوال لعام 1444 هجريًا.

وقامت دار الإفتاء برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس أمس الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.