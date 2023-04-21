هل صيغة تكبيرات العيد التى اعتاد عليها المصريون بدعة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الادتماعى فيسبوك: "اعتاد المصريون من قديم الزمان على قول الصيغة المشهورة فى التكبير؛ وهى: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأضافت: "وهى صيغة مشروعة صحيحة استحبَّها كثير من العلماء ونصوا عليها فى كتبهم، وليس فيها أى بدعة أو إنكار".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام شهر شوال لعام 1444 هجريًا.

وقامت دار الإفتاء برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس أمس الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.