بث مباشر.. صلاة العيد من مسجد المشير طنطاوى بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وتعرض قناة إكسترا نيوز الفضائية بثا مباشرا لصلاة العيد بحضور الرئيس، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى كل المحافظات.

وذكر البحوث الفلكية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه سيتم النداء لـ صلاة عيد الفطر المبارك فى تمام الساعة فى محافظتى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الـ 5:47 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام شهر شوال لعام 1444 هجريًا.

وقامت دار الإفتاء برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس أمس الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.