عاجل.. الرئيس السيسى يشارك أسر الشهداء الاحتفال بـ عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - ويشارك الرئيس السيسى أسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس السيسى شعائر صلا العيد بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وحضر معه عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وكان قد حرص الرئيس السيسى على تبادل التهنئة مع رؤساء وزعماء العالم بحلول عيد الفطر، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على العالمين العربى والإسلامى بالخير واليُمن والبركات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.