محافظ القليوبية يشيد بانتظام سير العمل داخل المستشفيات الجامعية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان خلال جولته التفقدية صباح اليوم الجمعة، بسير العمل داخل المستشفيات الجامعية ومستشفى بنها التعليمى، فى أول أيام عيد الفطر المبارك حيث تفقد عددا من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة.





واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة الدكتور جمال سوسه خلال جولتهما على سير العمل فى المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد، مقدما شكره للأطقم الطبية والتمريض بما شاهده خلال الجولة من انتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. ومن جانبه، أكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية فى مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية بالمحافظات. جدير بالذكر أن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.

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