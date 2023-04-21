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فرحة العيد على كوبرى الجامعة فى الجيزة (صور)

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أحمد حماد 2023-04-21 08:15 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة، وأسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة.

 

وأدى الرئيس السيسى شعائر صلا العيد بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وحضر معه عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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