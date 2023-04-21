في أول أيام العيد.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة وكاميرات حديثة لمراقبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 10:26 صباحاً - شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية ملحوظة نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري.

وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبري أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم ومدينة نصر وشارع البطل أحمد عبد العزيز وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.

سيولة مرورية

وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة، من أجل متابعة حالة الطرق وحركة سير السيارات أولا بأول.

ولم تسجل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أية بلاغات بوجود أعطال أعلى الطرق المختلفة، وخلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات دفع رباعي وكاميرات وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.