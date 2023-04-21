محافظ القاهرة يوزع الحلوى والألعاب على الأطفال احتفالا بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ويحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، ومحمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، وعدد من قيادات المحافظة.

وقال عبدالعال، إن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

ونوه المحافظ بأن رؤساء الأحياء متواجدون ميدانيا طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين، منوها بأن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن جميع المخابز عادت للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.. مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

وشدد على مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التى تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق مع الإسعاف والجهات الصحية والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.

وشدد خالد عبدالعال كذلك على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها طوال أيام العيد والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور وخاصة التى توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسى النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أى مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى وجود تنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل على سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.