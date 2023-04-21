وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين صباح اليوم؛ لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات، للاستماع بإجازة العيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وحرص وزير التنمية المحلية على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصري والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه الوزير بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية تنعم بالأمن والطمأنينة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة تواجد كافة القيادات بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد، واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

استمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية

وأكد آمنة ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق، لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة العيد.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولًا بأول، وعدم الاهتمام بالمدن والأحياء فقط والاهتمام بالقرى، مشددًا على ضرورة التصدي لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.