وكيل «صحة الدقهلية» يتفقد مستشفيى تأمين سندوب والمنصورة الدولى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، صباح اليوم الجمعة، مستشفى تأمين سندوب ومستشفى المنصورة الدولى وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل والخدمة المقدمة للمرضى.





وتابع مكين -وفقا لبيان- العمل فى قسم الاستقبال والقسم الداخلى، واطمأن بنفسه على توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل. واستمع وكيل الوزارة، إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، مثمنا فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى. وقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لجميع العاملين بالقطاع الصحى بالدقهلية ولجموع الشعب المصرى بأجمل التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك راجين المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين.

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