وكيل تموين الإسكندرية يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة المخابز

جدة - نرمين السيد - ترأس المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية.





وتكثف الأجهزة الرقابية بالمديرية وقيادات المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك. كما شنت إدارة التجارة الداخلية حملات على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية واللحوم و الدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق.

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