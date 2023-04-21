محافظ المنوفية: تقديم الدعم الكامل للجامعة لوضعها فى مكانتها اللائقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة محافظ المنوفية للجامعة، اليوم الجمعة، حيث استقبله رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ - وفقًا لبيان للجامعة - التهنئة لرئيس الجامعة ولجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بهذه المناسبة المباركة، مثمنا الدور الرائد والمميز لجامعة المنوفية على كافة الأصعدة كونها صرحًا كبيرًا من صروح التعليم، ومتمنيًا مزيدًا من التطور والإنجازات التى تشهدها الجامعة هذه الفترة.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء وتزامنًا بهذه المناسبة السعيدة تأكيدًا على التعاون بين المحافظة والجامعة وتبادل الزيارات فى مختلف المناسبات والملتقيات، موجهًا الشكر والتقدير للمحافظ على زيارته، وعلى جهوده المثمرة لدعم الجامعة، والمساهمة فى تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات بالمحافظة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالى شعب المنوفية العظيم بشتى القطاعات الخدمية، متمنيًا أعيادًا سعيدة على جميع المصريين وأن يحفظ الله مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.