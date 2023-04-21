إقبال كبير على حديقة الحيوان فى أول أيام العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر، على حديقة الحيوان بالجيزة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالطبيعة وبالحيوانات المتنوعة بالحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان -فى تصريح اليوم الجمعة- إن إدارة حديقة حيوان الجيزة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين.

وأضاف أن حديقة الحيوان بالجيزة، فتحت أبوابها التسعة منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز 20 ألفا خلال ثلاث ساعات فقط.

وأكد الدكتور رجائى أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم.

ولفت إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة، تتميز بالتنوع فى الحياة البرية، التى تشمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقى السلالات من الثدييات.