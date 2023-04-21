الأوقاف: لم يتم رصد أي مخالفات خلال صلاة عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 02:24 مساءً - شهد اليوم الجمعة 21/ 4/ 2023م عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك 1444هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف الدعوية خلال شهر رمضان المبارك وبالروحانيات التي امتلأت بها مساجد الجمهورية خلال الشهر الفضيل.