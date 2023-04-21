الطقس فى 6 أيام.. مائل للبرودة صباحا حار على جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد عبر صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أن طقس الأسبوع سيشهد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية



طقس غدًا السبت 22 أبريل سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

السواحل الشمالية 24 - 15

جنوب سيناء 31 - 20

شمال الصعيد 32 - 17

جنوب الصعيد 37 - 22