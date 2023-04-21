التعليم فى أسبوع.. ترقية نحو 4 آلاف معلم ومتابعة أوضاع الطلاب فى السودان

جدة - نرمين السيد - وتضمن ما يلى:

الأحد 16 أبريل

تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها تدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى دولة السودان والتى يجريها 21 طالبا مصريا، كما أكدت أنه فى حال تأجيلها لأى سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وناشدت الوزارة البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين فى السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية فى الخرطوم فى حال احتياجهم لأى دعم أو فى حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.



الإثنين 17 أبريل

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، برئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين فى ظل الظروف الراهنة بالأراضى السودانية.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين فى السودان مع السفارة المصرية فى الخرطوم.



الثلاثاء 18 أبريل

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا رقم (81) بتاريخ 16/4/2023 بترقية (3886) معلما بمختلف المحافظات، بشأن منح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (3886).



الثلاثاء 18 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستى الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدءا من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023، عبر الرابط التالى: http://tawzef.emis.gov.eg/

الثلاثاء 18 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى السماح للطلاب من أبنائنا فى الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2022 / 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

كما أعلنت الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا فى الخارج ممن تعثروا فى التقديم فى الموعد المحدد على الموقع الالكترونى لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثانى.



الأربعاء 19 أبريل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعقد اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدكتور أكرم حسن وخبراء المناهج لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج، مؤكدا استمرار الوزارة فى تطوير المناهج التعليمية بناء على ما تم خلال السنوات السابقة، وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، باستكمال تطوير المناهج والانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى مبكرا، فضلا عن أهمية إتاحة الروابط الالكترونية بالمناهج من الصف الرابع الابتدائى إلى الثالث الاعدادى بداية من العام المقبل لتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب.

وأشار الوزير إلى أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى فى المنظومة التعليمية فى ضوء التحول الرقمى، كما وجه الوزير أيضا، بإضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" ولغة الإشارة.



الأربعاء 19 أبريل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جهود الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولى فى تقريره عن نظام التعليم العام فى مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد ليشمل التعليم الابتدائى،

كما عرض الدكتور رضا حجازى أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفنى، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى وهى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية".



الجمعة 21 أبريل

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية فى دولة السودان الشقيق وعدد من أفراد البعثة، وذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة فى ظل الظروف الحالية فى الأراضى السودانية.