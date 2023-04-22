الأرصاد: برودة فى طقس اليوم وشبورة على بعض الطرق

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مازالت الأجواء مائلة للبرودة صباحا وليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.





وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطه البحرية والاستمتاع بهم، والأجواء خلال ساعات النهار مناسبة للخروج فى الحدائق والمتنزهات.

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