حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 23-4-2023

مهنياً: تبدأ فترة دقيقة تستمر على الأقل حتى آخر الشهر، وتفرض عليك المزيد من التروي والوعي وعدم التسرع.

عاطفياً: تجنب المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة التي تخوضها.

صحياً: الذبذبات الحالية تشكل حافزاً للدورة الدموية ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.

حظك اليوم برج الثور السبت 23-4-2023

مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز سعيت له طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة، وافتح معه صفحة جديدة.

صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23-4-2023

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير تنال حقك، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير وبسعادة بالغة تغمرك وتنقلك إلى عالم آخر.

عاطفياً: عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك وذلك لن يكون في مصلحتك ومصحلة الشريك على الإطلاق.

صحياً: تتمتع بقوة بدنية كبيرة لكنّ عصبيتك الكبيرة تخلق لك العديد من المشاكل الصحية.

حظك اليوم برج السرطان السبت 23-4-2023

مهنياً: القمر في برج الجدي في مربع مع الشمس من برج خصمك الحمل يعاكسك ويجعلك تواجه مأزقاً ما أو تمزقاً بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.

عاطفياً: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد حبك المتينة لأن الرياح ليست عاصفة.

صحياً: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجاً طبياً جديداً وفعالاً.

حظك اليوم برج الاسد السبت 23-4-2023

مهنياً: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصاً مؤاتية للتخلص من الخصوم والأعداء الذين يتربصون بك للانقضاض عليك.

عاطفياً: تطرح حلاً جديداً في هذا اليوم، وتنطلق باحثاً عن حقائق متشبّثاً بآرائك في بعض تصرفات الشريك غير المستحبة.

صحياً: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.

حظك اليوم برج العذراء السبت 23-4-2023

مهنياً: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء، وتتقدم نحو الأمام.

عاطفياً: لا تعاتب الشريك باستمرار، لأنّ ذلك يزعجه على المدى الطويل ويؤدّي الى نتائج تنعكس سلباً على العلاقة، فانتبه.

صحياً: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك وجمال قوامك، لكنك معرض لأمراض ناتجة من التشنّج العصبي.

حظك اليوم برج الميزان السبت 23-4-2023

مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء.

عاطفياً: حب قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.

صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات.

حظك اليوم برج العقرب السبت 23-4-2023

مهنياً: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية .

عاطفياً: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح وتساعدك في بعض الأمور.

صحياً: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة.

حظك اليوم برج القوس السبت 23-4-2023

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.

حظك اليوم برج الجدي السبت 23-4-2023

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً وتعيد البريق إلى اسمك.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا سيترك انعكاسات ايجابية اضافية، ويولّد ارتياحاً لديكما وتصفو النيات.

صحياً: على الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فإن الاستقرار والتوازن يسودان إذا تجنبت الإفراط الجنسي الذي يمكنه أن يفقدك حيويتك.

حظك اليوم برج الدلو السبت 23-4-2023

مهنياً: المزاجية في العمل غالباً ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح من هذا الوضع.

عاطفياً: مناقشات مهمة تحدّد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها، وربما تقدم إليك بعض المقترحا المفيدة.

صحياً: إذا كنت تعباً او مكتئباً فخذ إجازة لاستعادة قواك أو قم بسفر برفقة الشريك.

حظك اليوم برج الحوت السبت 23-4-2023

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من عصبيتك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى للقيام بمشاريع كبيرة.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب، وتمضيان معاً أوقاتاً مريحة بعيدة عن الهموم.

صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.