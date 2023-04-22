أداء السيسى صلاة عيد الفطر ومشاركة أسر الشهداء احتفال العيد يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك ومشاركته أسر شهداء ومصابى العمليات من القوات المسلحة والشرطة احتفالية العيد، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت.





فتحت عنوان (السيسى يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ومصابى العمليات) ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدى صلاة عيد الفطر المبارك أمس بمسجد المشير طنطاوى، وحرص على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره أثناء أداء الصلاة.

وأضافت الصحيفة أنه عقب أداء صلاة عيد الفطر ألقى إمام مسجد المشير طنطاوى، خطبة العيد، حيث أكد أن يوم العيد يوم المحبة والمودة الكاملة والتواصل والاجتماع، وعقب ذلك صافح الرئيس السيسى عددا من أبناء شهداء مصر الذين التفوا حوله فرحين.

وأشارت إلى أنه عقب أداء صلاة عيد الفطر وصل الرئيس السيسى إلى مركز المنارة، لمشاركة أسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، احتفالية عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر وأدار حوارا دافئا وحديثا ودوداً معهم أثناء سيرهم إلى جواره، كما حرص الأطفال على الالتفاف حول الرئيس السيسى مع بدء الاحتفالية.

وحول وضع المصريين فى السودان، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الخارجية: اتصالات مصرية مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين من المعابر البرية دون عوائق) أن وزارة الخارجية أكدت أن مكتب بعثة جمهورية مصر العربية فى وادى حلفا يقوم بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين فى السودان، وبذل كافة الجهود؛ لضمان أقصى درجات السلامة لهم.

وعالميًا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان ("الناتو": إجماع على ضم أوكرانيا للحلف) أن الولايات المتحدة نظمت، أمس، اجتماعا فى ألمانيا؛ لمناقشة الدعم الإضافى لكييف، بعدما طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الحلفاء الغربيين بإرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" ينس ستولتنبرج قوله إن جميع أعضاء الحلف العسكرى اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا فى نهاية المطاف عضوا فى الحلف، لكن التركيز الرئيسى الآن ينصبّ على ضمان انتصارها على روسيا، مضيفا "أنه بمجرد انتهاء الحرب فى أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".