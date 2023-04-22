الأوقاف تعلن مسابقة جديدة للقرآن الكريم تحت 18 سنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن ذلك تشجيعًا لأبنائنا وبناتنا تحت سن 18 سنة، لافتا إلى أن المسابقة على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن 10 سنوات من الجنسين فى تاريخ نشر الإعلان.
المستوى الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من 10 سنوات حتى 15 عاما من الجنسين فى تاريخ نشر الإعلان.
المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من 15 عاما حتى 18 عاما من الجنسين عند تاريخ نشر الإعلان.
ويشترط فى المتقدم ألا يكون قد سبق فوزه وترشحه للمسابقة العالمية للقرآن الكريم قبل ذلك.
وسيتم ترشيح الأوائل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم مع جوائز مالية لجميع الناجحين فى التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف أيا كان عددهم.
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