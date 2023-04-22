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القوى العاملة: تطوير منظومة التدريب المهنى وفق الأساليب العالمية

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أ ش أ 2023-04-22 11:41 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، إنه يجرى وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية.

وأضاف خضر أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمى لمواجهة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت بشكل تجريبى البوابة الجيومكانية التى تستهدف فى المرحلة الأولى 3 قطاعات هى: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى، حيث ستعمل هذه البوابة على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات.

وأوضح خضر أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابتا ومتنقلا فى نطاق قرى مبادرة "حياة كريمة"، وتستعد خلال العام الجارى إلى إطلاق 11 وحدة تدريب جديدة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها 2678 متدربا إلى جانب تنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منها 720 متدربا.

ولفت متحدث القوى العاملة إلى إعداد مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة لبناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل بالإضافة إلى العمالة المسجلة لدى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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