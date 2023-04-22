بدء الإنتاج التجريبى للجراجات متعددة الطوابق بمصنع «حلوان للأجهزة المعدنية»

ومن ناحيةٍ أخرى، أشار جمعة إلى أنه لأول مرة فى الإنتاج الحربى تم افتتاح "أكاديمية 360 الحربى" لتدريب أبناء العاملين بنادى شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) على لعبة كرة القدم، وذلك للأطفال من سن 5 سنوات لسن 16 سنة فى ضوء الحرص على توفير سبل الدعم والرعاية للعاملين بالإنتاج الحربى ولأسرهم، حيث أعرب العاملون بالشركة عن سعادتهم بافتتاح الأكاديمية والتى ستساهم فى تعزيز مهارات أبنائهم من خلال الاشتراك ببرامج رياضية مفيدة تحت إشراف قيادات متخصصة.
وصرح رئيس مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية" بأن كلية الفنون التطبيقية (قسم التصميم الصناعى) بجامعة دمياط قامت بزيارة الشركة (مصنع 360 الحربى) للتدريب فى خطوط الإنتاج وذلك فى إطار حرص الشركة على القيام بدور مجتمعى لخدمة طلبة الجامعات وفى إطار الحرص على تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، معرباً عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية حيث اطلع الطلاب خلال الزيارة على القدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للشركة وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات والتى تمكنها من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
وفى سياق آخر، قام رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) المهندس عماد فوزى فرج بتكريم العاملين البالغين سن المعاش فى شهر أبريل 2023 كنوع من العرفان والتقدير، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة للمكرمين يشكرهم فيها على ما قدموه من جهد خلال سنوات عملهم وأعرب عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.
من جانب آخر، حرص رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) المهندس ماجد محمد جمال الدين على أن يكون اجتماعه الأول عقب توليه رئاسة المصنع مع العاملين بقطاع الإنتاج الرئيسى وهو ما يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بالاهتمام بالتواصل الدائم مع العاملين والحرص على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالعملية الإنتاجية، حيث أكد جمال الدين أن توليه لرئاسة المصنع سيكون استكمالاً لما تم البدء فى بنائه خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.
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